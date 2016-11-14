Левандовски вернулся в расположение "Баварии" раньше времени

Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски преждевременно вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт мюнхенцев. Главный тренер поляков Адам Навалка отпустил форварда обратно в клуб после победы над Румынией (3:0) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018.

14 ноября полякам предстоит провести товарищескую встречу против Словении. Напомним, в матче против Румынии в Левандовски чуть не попала петарда, брошенная с трибун.

Также сообщается, что в расположение своих клубов вернулись защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек и игрок "Монако" Камиль Глик.