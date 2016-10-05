19:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Лев ответил Тухелю

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил наставнику дортмундской "Боруссии" Томасу Тухелю. Ранее Тухель выразил разочарование в связи с тем, что Лев не вызвал на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Чехии и Северной Ирландии полузащитника Гонсало Кастро.

– На данный момент на этой позиции очень большая конкуренция, – приводит Bild слова Лева. – У нас есть Тони Кроос, есть Юлиан Вайгль, Сами Хедира, вернулся Илкай Гюндоган. – На данный момент у нас очень много претендентов на эту позицию.

Кастро хорошо себя проявил, это правда, поэтому вопрос о его отсутствии оправдан. Но я тоже могу сказать, что иногда я не могу понять решения определенных тренеров.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sandberg

Ранее Тухель выразил разочарование в связи с тем, что Лев не вызвал на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Чехии и Северной Ирландии. --------------- Кого Лев не вызвал? Тухеля?)

19:29

shpasic

Тоник Кроос?

19:23

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