Лев ответил Тухелю

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил наставнику дортмундской "Боруссии" Томасу Тухелю. Ранее Тухель выразил разочарование в связи с тем, что Лев не вызвал на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Чехии и Северной Ирландии полузащитника Гонсало Кастро.

– На данный момент на этой позиции очень большая конкуренция, – приводит Bild слова Лева. – У нас есть Тони Кроос, есть Юлиан Вайгль, Сами Хедира, вернулся Илкай Гюндоган. – На данный момент у нас очень много претендентов на эту позицию.

Кастро хорошо себя проявил, это правда, поэтому вопрос о его отсутствии оправдан. Но я тоже могу сказать, что иногда я не могу понять решения определенных тренеров.