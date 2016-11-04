Лев не вызвал Езила на матчи с Сан-Марино и Италией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав своей команды на отборочный матч чемпионата мира-2018 с Сан-Марино и товарищескую встречу с Италией. Встречи пройдут 11 и 15 ноября соответственно. Отметим, что Лев не пригласил полузащитника "Арсенала" Месута Езила. Состав сборной Германии выглядит следующим образом:

Вратари: Бернд Лено ("Байер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания).

Защитники: Жером Боатенг ("Бавария"), Йонас Хектор ("Кельн"), Бенедикт Хеведес ("Шальке"), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих (оба – "Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Джонатан Та ("Байер").

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Шальке"), Серж Гнабри ("Вердер"), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Максимилиан Мейер ("Вердер"), Янник Герардт ("Вольфсбург"), Бенджамин Хенрихс ("Байер"), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Д).

Нападающие: Марио Гомес ("Вольфсбург"), Томас Мюллер ("Бавария"), Кевин Фолланд ("Байер"), Марио Гетце ("Боруссия" Д).