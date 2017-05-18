Лес возле "Самара Арены" "загажен и не облагорожен"

Территория возле стадиона чемпионата мира-2018 требует генеральной уборки, сообщает 63.ru. Данный вопрос обсуждался на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы. По словам главы профильного комитета Александра Милеева, поручение провести уборку направят подрядчикам, ответственным за подготовку к ЧМ-2018.

– Мы провели выездное мероприятие на стадионе, - сказал Милеев. - Ход работ по строительству не вызывает опасений, но вот территория вокруг стадиона... Справа и слева от объекта лес, который сейчас загажен и не облагорожен. При этом на самой стройке затруднились ответить, кто будет убирать мусор.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.