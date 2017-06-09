Леонид Слуцкий: "Советую англичанам приехать на чемпионат мира в Россию"

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что английским болельщикам не стоит опасаться поездки в Россию на чемпионат мира-2018. По его словам, этот турнир будет одним из самых запоминающихся.

- Хочу дать совет: если вы хотите насладиться лучшими впечатлениями, то поедьте на чемпионат мира в 2018 году, - приводит The Independent слова Слуцкого. - Мы гордимся этим и делаем все особенным. Олимпиада-80 была одной из лучших, а Сочи-2014 - фантастические зимние Игры.

У каждой страны есть свои проблемы. Но хулиганство и расизм - это проблемы во многих местах, не только в России. И это нельзя терпеть. Мы всегда встречаем иностранцев с открытым сердцем. Не волнуйтесь, это будет отличный турнир.