01:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Лариса Ильченко расскажет о достопримечательностях Волгограда гостям ЧМ-2018

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В Волгограде завершились съемки документального фильма "Город героя", который расскажет о городе гостям чемпионата мира-2018, сообщает volga-kaspiy.ru. В роли гида выступила олимпийская чемпионка-2008 в плавании на открытой воде Лариса Ильченко. 

Фильм снимался в знаковых местах Волгограда - на Центральной набережной, Мамаевом кургане, в музее-панораме "Сталинградская битва", на Аллее Героев и площади Павших борцов. Также было уделено внимание спортивным объектам, включая строящийся стадион ЧМ-2018, на котором пройдут четыре игры группового турнира. 

Дополнительная информация

http://volga-kaspiy.ru/society/v-preddverii-chm-2018-larisa-ilchenko-rasskazhet-turistam-o-rodnom-gorode.html

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