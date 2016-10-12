Лариса Ильченко расскажет о достопримечательностях Волгограда гостям ЧМ-2018

В Волгограде завершились съемки документального фильма "Город героя", который расскажет о городе гостям чемпионата мира-2018, сообщает volga-kaspiy.ru. В роли гида выступила олимпийская чемпионка-2008 в плавании на открытой воде Лариса Ильченко.

Фильм снимался в знаковых местах Волгограда - на Центральной набережной, Мамаевом кургане, в музее-панораме "Сталинградская битва", на Аллее Героев и площади Павших борцов. Также было уделено внимание спортивным объектам, включая строящийся стадион ЧМ-2018, на котором пройдут четыре игры группового турнира.