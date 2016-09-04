Лаллана принес Англии победу над Словакией в дебютном матче Эллардайса

Сборная Словакии на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 проиграла Англии. Победный гол (первый за сборную) на последней добавленной минуте забил хавбек Адам Лаллана. Для англичан это была первая встреча под руководством нового главного тренера Сэма Эллардайса. Отметим, что капитан Англии нападающий Уэйн Руни стал рекордсменом своей сборной по количеству матче среди полевых игроков – 116.

Хозяева доигрывали поединок в меньшинстве после удаления защитника Мартина Шкртела на 57-й минуте. Полузащитник "Зенита" Роберт Мак вышел в стартовом составе Словакии и был заменен на 72-й минуте.

В другом матче группы F Словения ушла от поражения от Литвы.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Словакия - Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Лаллана, 90+5.

Словакия: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Мак (Кубик, 72), Печовски (Дьембер, 56), Хамшик, Грегуш, Швенто (Кисс, 78), Дюриш.

Англия: Харт, Уокер, Стоунс, Кэйхилл, Роуз, Стерлинг (Уолкотт, 71), Дайер, Хендерсон (Алли, 64), Руни, Лаллана, Кейн (Старридж, 82).

Предупреждение: Шкртел, 25.

Удаление: Шкртел, 57.

Судья: Мажич (Сербия).

4 сентября. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion.

Литва - Словения - 2:2 (2:0)

Голы: Черных, 32 (1:0). Сливка, 34 (2:0). Крхин, 77 (2:1). Цесар, 90+3 (2:2).

Литва: Шеткус, Вайткунас, Славицкас, Фрейдгеймас, Гирдвайнис, Куклис, Жулпа, Вальскис (Матулевичюс, 85), Сливка (Чведукас, 79), Черных (Григаравичюс, 70), Новиков.

Словения: Облак, Цесар, Йокич, Самарджич, Скубич, Бирса, Крхин, Кампль, Вербич (Новакович, 56), Берич (Иличич, 46), Безяк.

Предупреждения: Жулпа, 76. Самарджич, 87.

Судья: Диаш (Португалия).

4 сентября. Вильнюс. Стадион LFF Stadium (Vetra Stadium).