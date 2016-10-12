КВНщица Екатерина Скулкина проведет в Казани урок ЧМ-2018

Капитан команды КВН "Четыре татарина", участница юмористической передачи "Comedy Woman" Екатерина Скулкина проведет в казанской школе урок, посвященный чемпионату мира-2018, сообщает expertrt.ru. Актриса ранее стала послом столицы Татарстана на ЧМ-2018.

Всего в Казани до конца 2016 года состоится 40 футбольных уроков в 40 школах. 1 сентября в гимназии номер 75 урок провели президент "Рубина" Ильсур Метшин и футболисты команды Олег Кузьмин и Сергей Рыжиков.

Казань примет четыре матча группового турнира чемпионата мира, игру 1/8 финала и четвертьфинал. Также в городе состоятся встречи Кубка конфедераций-2017 - три игры группового турнира и один из полуфиналов.