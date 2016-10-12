00:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

КВНщица Екатерина Скулкина проведет в Казани урок ЧМ-2018

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Капитан команды КВН "Четыре татарина", участница юмористической передачи "Comedy Woman" Екатерина Скулкина проведет в казанской школе урок, посвященный чемпионату мира-2018, сообщает expertrt.ru. Актриса ранее стала послом столицы Татарстана на ЧМ-2018.

Всего в Казани до конца 2016 года состоится 40 футбольных уроков в 40 школах. 1 сентября в гимназии номер 75 урок провели президент "Рубина" Ильсур Метшин и футболисты команды Олег Кузьмин и Сергей Рыжиков.

Казань примет четыре матча группового турнира чемпионата мира, игру 1/8 финала и четвертьфинал. Также в городе состоятся встречи Кубка конфедераций-2017 - три игры группового турнира и один из полуфиналов.

Дополнительная информация

http://expertrt.ru/news/6780-ekaterina-skulkina-provedet-urok-chempionata-mira-po-futbolu-v-kazani.html

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