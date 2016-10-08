00:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Квинси Промес: "Я рад, что забил первые мячи за сборную Голландии"

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Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии (4:1) отметил важность победы перед поединком против Франции. Хавбек "Спартака", оформивший дубль, не скрывал своей радости после первых голов, забитых в составе национальной команды.

- Я еще не забивал за сборную, и об этом говорили все, - приводит telegraaf.nl слова Промеса. - Рад, что забил сегодня два мяча. Нам нужна была эта победа. В составе нет Снайдера и Роббена, но их хорошо заменили Классен и Янсен. Теперь мы подходим к матчу против Франции с уверенностью в собственных силах.

 
 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shms

Ты давай там уверенность не растеряй. После Франции тебя Ростов ждет и если вы, поросята, опять продуете, то нам уже не смешно будет. И Каррера просил передать, что у него шмоток не так много, чтобы после каждого проигрыша по костюмчику сжигать

02:03

sdg34fdh

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01:24

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