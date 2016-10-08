Квинси Промес: "Я рад, что забил первые мячи за сборную Голландии"

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии (4:1) отметил важность победы перед поединком против Франции. Хавбек "Спартака", оформивший дубль, не скрывал своей радости после первых голов, забитых в составе национальной команды.

- Я еще не забивал за сборную, и об этом говорили все, - приводит telegraaf.nl слова Промеса. - Рад, что забил сегодня два мяча. Нам нужна была эта победа. В составе нет Снайдера и Роббена, но их хорошо заменили Классен и Янсен. Теперь мы подходим к матчу против Франции с уверенностью в собственных силах.



