Квинси Промес: "Время показать в сборной тот же уровень, который я демонстрирую в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что в сборной Голландии пришло время нового поколения. Футболист отметил, что чувствует ответственность за последние результаты национальной команды.

– Мы начинаем с чистого листа – пришло время другого поколения, – цитирует пресс-служба ФИФА Промеса. – У нас новая группа игроков, много талантов, хорошая атмосфера. За собой я тоже чувствую ответственность. Время показать в национальной команде тот уровень, который я демонстрирую в "Спартаке". Думаю, болельщики этого ждут.

Шансы на выход есть даже у Люксембурга, и не смейтесь, это не банальные слова. Вот кто думал, что мы не попадем на Euro-2016? Та же Исландия туда поехала, и, более того, сыграла очень хорошо. Разве этого ожидали? Так что не смотрите на то, насколько сборная известна, важно, как она играет.

Роббен? Его нельзя заменить, Роббен есть Роббен. Но я уже говорил, что у нас много талантов, Мемфис Депай, Лусиано Нарсинг, Стивен Бергейс, я.