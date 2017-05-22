Квинси Промес: "С помощью Адвоката сборная Голландии постарается перевернуть ситуацию"

Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что игроки сборной сделают все, чтобы улучшить результаты под руководством нового главного тренера Дика Адвоката. По словам форварда, команда постарается проявить себя на высшем уровне.

- Мы работали с Адвокатом, - сказал Промес в эфире программы "Тотальный разбор". - Он показал, что может сформировать команду, изменив ее игру. Постараемся показать себя на высшем уровне, перевернуть ситуацию с его помощью. Сделаем все, чтобы побороться за успех.

Ранее сообщалось, что Адвокат возглавит сборную Голландии по окончании текущего сезона. Напомним, что специалсит тренировал национальную команду с 1992 по 1994-й, а также с 2002 по 2004 год. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы 2004 года.

Также он работал ассистентом главного тренера национальной команды три раза (1984-1987, 1991-1992, 2016). В квалификационном этапе чемпионата мира-2018 сборная Голландии занимает четвертое место в группе А, набрав всего 7 очков в пяти матчах.