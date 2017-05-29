Квинси Промес: "Понимаю, чего лишится сборная Голландии, если не попадет на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес понимает, какой праздник пропустят голландцы, если не попадут на чемпионат мира-2018. Он также добавил, что они стараются не думать об этом.

– Почти все стадионы в России будут новыми, – приводит Nos.nl слова Промеса. – Россия – футбольная страна, и они сделают все, чтобы организовать большой праздник.

Я видел все это и понимаю, что мы можем пропустить, если не попадем на турнир. Но мы даже не думаем об этом. Сборная больше не может позволить себе ошибаться.

Сборная Голландии занимает четвертое место в группе А европейского отборочного турнира мирового первенства после пяти матчей. В следующих встречах голландцы сыграют с Люксембургом 9 июня и с Францией 31 августа.