Куртуа разозлился на Азара

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа после победы над Гибралтаром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что по ходу встречи разозлился на хавбека Эдена Азара. Вратарю "Челси" не понравилось, что его одноклубник играл слишком рискованно.

– Я разозлился на Эдена Азара, потому что он пытался играть пяткой там, где не должен был, – приводит goal.com слова Азара. – Я очень хотел отстоять на "ноль". Я покрикивал, так чтобы все поняли, что нам надо не терять бдительность.

Мы показали, что с уважением относимся к нашему сопернику. У нас впереди полтора года, чтобы прогрессировать и подготовиться к ЧМ-2018.