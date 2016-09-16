Кураньи хочет вернуться в сборную Германии и поехать на ЧМ-2018

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи заявил о намерении вернуться в сборную Германии. Футболист не играл за национальную команду с сентября 2008 года. Наставник немцев Йоахим Лев остался недоволен самовольным уходом футболиста со стадиона во время игры квалификации чемпионата мира-2010.

- Говорю специально, чтобы рассердить Лева: я мечтаю вернуться в сборную. Моя задача - сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной Германии, - цитирует Bild Кураньи.

На данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел 14 матчей в бундеслиге за "Хоффенхайм" и не забил ни одного мяча.