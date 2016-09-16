15:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Культурная программа в Ростове к ЧМ-2018 будет разработана совместно с МВД

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Министерство культуры Ростовской области подписало соглашение с общественным советом при ГУ МВД, сообщает официальный сайт правительства региона. В рамках соглашения ведомства будут проводить различные совместные мероприятия, а также совместно разработают культурную программу к чемпинату мира.

- Подготовка культурной программы к ЧМ-2018 также будет разрабатываться совместно с правоохранительными органами, - отметил министр культуры региона Александр Резванов. – Это позволит нам не допустить нарушений общественного порядка.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и поединок 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://www.donland.ru/news/Kulturnaya-programma-k-CHM-2018-budet-razrabatyvatsya-sovmestno-s-pravookhranitelnymi-organami?pageid=92218&ItemID=71445&mid=83793

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

У ОМОНа всегда интересная культурная программа, не соскучишься)

15:27

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