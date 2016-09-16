Культурная программа в Ростове к ЧМ-2018 будет разработана совместно с МВД

Министерство культуры Ростовской области подписало соглашение с общественным советом при ГУ МВД, сообщает официальный сайт правительства региона. В рамках соглашения ведомства будут проводить различные совместные мероприятия, а также совместно разработают культурную программу к чемпинату мира.

- Подготовка культурной программы к ЧМ-2018 также будет разрабатываться совместно с правоохранительными органами, - отметил министр культуры региона Александр Резванов. – Это позволит нам не допустить нарушений общественного порядка.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и поединок 1/8 финала чемпионата мира-2018.