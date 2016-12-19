Кучук может возглавить сборную Белоруссии

Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук является одним из кандидатов на пост наставника сборной Белоруссии, утверждает "Прессбол". Официально имена кандидатов будут названы после Нового года. Напомним, что предыдущий главный тренер национальной команды Александр Хацкевич уволен из-за несогласия пойти на снижение зарплаты.

Леонид Кучук начал тренерскую карьеру в Белоруссии и работал в ряде клубов на разных должностях с 1998 по 2003 год. Последним местом его работы стала "Кубань", из которой он ушел по окончании сезона-2014/15.

Белоруссия с 2 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира-2018.