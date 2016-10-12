03:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Крылья" завтра посетят строительство стадиона ЧМ-2018

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12 октября игроки "Крыльев Советов" посетят строительство "Самара-Арены", которая примет матчи чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт клуба. Команда продолжает подготовку к выездной игре 10-го тура премьер-лиги против "Рубина", которая состоится на другом стадионе ЧМ-2018 - "Казань-Арене". Сегодня подопечные Франка Веркаутерена провели очередную тренировку. В ней не принимали участие вызванные в сборные белорус Сергей Корниленко, грузин Георгий Лория и Шелдон Бато из Тринидада и Тобаго, а также травмированные Джанни Брюно и Илья Визнович. В занятиях их заменили игроки дубля.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14195

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