10:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кристоф Даум: "Сборная России сейчас не может заявлять о том, что готова играть в полуфинале ЧМ-2018"

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Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум не считает, что сборная России обязательно доберется до полуфинала чемпионата мира-2018, как это сделала сборная Кореи на домашнем мундиале в 2002 году. По его мнению, российская команда может выйти в плей-офф турнира, но далее все будет зависеть от жребия. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Сборная России сейчас не может заявлять о том, что готова играть в полуфинале чемпионата мира, - цитирует "Р-Спорт" Даума. - Для этого нет никаких оснований, учитывая прошлые результаты. Выйти из группы - да, а потом все зависит от жребия. Но я знаю, что при игре дома ожидания всегда очень высоки, команда-хозяйка всегда испытывает большое давление. Сборная Бразилии на домашнем чемпионате мира не смогла оправдать ожиданий. А сборная Франции, на мой взгляд, оправдала их, потому что сыграла в финале домашнего Евро. Играть такой турнир дома - это всегда невероятное давление. Сборная Германии на домашнем мундиале в 2006 году, считаю, оправдала ожидания. Мы стали третьими, то есть добрались до полуфинала. Но нужно время, чтобы привыкнуть к подобному. И как же российским футболистам привыкнуть к такому?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161125/1112719360.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Marchello1980

Сборная России временами не может сказать что вообще может играть))

12:00

sb1006

Да сборная России готова играть и в финале ЧМ-2018. Весь вопрос в том, как туда попасть.

11:36

spetrov

Мельдоний (тм) с леонидием (тм) творят чудеса. Всем бояться!

11:28

ladafan

и у нас все кричат же, что готовы!!!! все!!!

11:08

Da Lyrikas

Ну что вы пишете? Япония в полуфинале ЧМ не играла. Корея играла.

11:00

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