Кристоф Даум: "Казахстан – сильная команда, победа не дастся нам легко"

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана отметил, что соперник будет мотивирован после поражения от Черногории (0:5). По его словам, проблемой для его команды в сегодняшнем матче будет искусственный газон стадиона в Астане.

- Для нас игра на искусственном газоне и в закрытом стадионе – новый опыт, - цитирует bnews.kz слова Даума. - Я изучал команду Казахстана, но не могу отметить слабых или сильных игроков. Я изучил всю информацию о составе Казахстана, все они важны для этой сборной. Для нас Казахстан – сильная команда, мы должны быть сфокусированы на игре. Казахстанцы хорошо подготовлены с технической и физической стороны. Да, Черногория обыграла Казахстан, но это может придать им мотивации.

- Могут ли игроки позволить себе немного расслабиться после разгромной победы в матче с Арменией?

- Я не считаю, что это дает нам преимущество. Казахстанцы могут быть очень мотивированными, чтобы взять реванш за поражение от Черногории. Если наши игроки будут думать, что им предстоит такая же игра, как игра с Арменией, им нечего делать завтра на поле. Казахстан – сильная команда, мы не должны думать о том, что победа дастся легко. Необходимо быть сфокусированными и показать лучшие качества.