09:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кристиан Нобоа: "Возвращаюсь в Россию!"

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Полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа выразил радость в связи с победой своей национальной команды в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 над Венесуэлой (3:0). Сам хавбек провел на поле все 90 минут.

"Возвращаюсь в Россию! Счастливы заполучить очередные три очка!" – написал на своей странице в твиттере Нобоа.

Отметим, что после 12 туров эквадорцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице и напрямую попадают на чемпионат мира-2018.

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