Кристиан Нобоа: "Возвращаюсь в Россию!"

Полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа выразил радость в связи с победой своей национальной команды в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 над Венесуэлой (3:0). Сам хавбек провел на поле все 90 минут.
"Возвращаюсь в Россию! Счастливы заполучить очередные три очка!" – написал на своей странице в твиттере Нобоа.
Отметим, что после 12 туров эквадорцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице и напрямую попадают на чемпионат мира-2018.
Ya de vuelta a Rusia!! feliz de conseguir 3 puntos más !! #orgullosodeserecuatoriano pic.twitter.com/Q8OV70ofOz– cristhian noboa (@cristhian_noboa) 16 ноября 2016 г.