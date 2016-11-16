Кристиан Нобоа: "Возвращаюсь в Россию!"

Полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа выразил радость в связи с победой своей национальной команды в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 над Венесуэлой (3:0). Сам хавбек провел на поле все 90 минут.

"Возвращаюсь в Россию! Счастливы заполучить очередные три очка!" – написал на своей странице в твиттере Нобоа.

Отметим, что после 12 туров эквадорцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице и напрямую попадают на чемпионат мира-2018.