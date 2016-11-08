Кристиан Нобоа: "Сборной Эквадора ничего не остается, кроме как попадать на чемпионат мира-2018"

Полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа отметил важность попадания национальной команды на чемпионат мира-2018 в России. Футболист подчеркнул, что болельщики сборной горят желанием вновь увидеть своих любимцев на главном международном турнире.

– Битва идет нешуточная, и она будет продолжаться до самого конца, – цитирует пресс-служба ФИФА Нобоа. – Все зависит от того, как мы проведем оставшиеся домашние матчи. Мы смогли пробиться на ЧМ-2014 в Бразилии, потому что сильно сыграли в родных стенах. В двух играх с Парагваем и Бразилией мы потеряли больше очков дома, чем в предыдущих отборочных кампаниях, но, к счастью, пришли в себя и взяли четыре очка во встречах с Чили и Боливией. У нас несколько человек в лазарете, еще несколько пропустят игру из-за карточек, и это серьезный минус. Что ж, постараемся сыграть на равных, будем бороться, ведь в итоге очко, набранное в Уругвае, может оказаться на вес золота.

Фанаты вновь хотят увидеть нас на чемпионате мира, нам ничего не остается, как туда попасть! Всякий раз, когда мы играем дома, мне передаются эмоции людей на трибунах, и я хочу, чтобы так было и впредь.