Криштиану Роналду начнет матч с Латвией с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Латвией. С первых минут на поле появятся лидер португальцев Криштиану Роналду и экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Напомним, что после этого матча португальская команда отправится в Россию на Кубок конфедераций-2017. Ее соперниками в групповом турнире станут Россия, Мексика и Новая Зеландия.
Португалия: Патрисиу – Соареш, Бруну Алвеш, Фонти, Геррейру – Моутинью, Карвалью, Гомиш – Мартинш, Силва, Роналду.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Латвия – Португалия.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии
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