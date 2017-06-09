Криштиану Роналду начнет матч с Латвией с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Латвией. С первых минут на поле появятся лидер португальцев Криштиану Роналду и экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Напомним, что после этого матча португальская команда отправится в Россию на Кубок конфедераций-2017. Ее соперниками в групповом турнире станут Россия, Мексика и Новая Зеландия.

Португалия: Патрисиу – Соареш, Бруну Алвеш, Фонти, Геррейру – Моутинью, Карвалью, Гомиш – Мартинш, Силва, Роналду.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Латвия – Португалия.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии