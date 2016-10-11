06:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Криштиану Роналду: "Две игры, шесть очков – отличная работа"

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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выразил удовлетворение победами в матчах отборочного турнира чемпионата мира с Андоррой и Фарерскими островами, которые завершились с одинаковым счетом 6:0. В первой игре форвард оформил свой первый в покер в составе национальной команды, а во второй – забил один гол.

"Две игры, шесть очков – отличная работа, команда", – написал на своей странице в твиттере Криштиану Роналду.

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