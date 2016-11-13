Крис Коулман: "Вместо того чтобы упрочить преимущество, Уэльс пропустил в ответной атаке"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после ничьей в отборочном матче чемпионата мира-2018 против Сербии (1:1) отметил, что при определенном стечении обстоятельств игра могла сложиться по-другому. По словам специалиста, команда была в шаге от того, чтобы сделать счет 2:0.

– У сборной Сербии были моменты, но мы сумели оказать им достойное сопротивление, – приводит Sky Sports слова Коулмана. – Мы были в шаге от того, чтобы сделать счет 2:0, но вместо этого пропустили в ответной атаке. Надо было обыгрывать Грузию, но теперь нет смысла для оправданий. В той встрече они заслужили ничью.

Было бы неправильно критиковать сегодня наших ребят. Мы до сих пор не потерпели ни одного поражения и провели только один тайм, которым я остался недоволен, – в матче против Грузии. Повода для паники нет, все в наших руках.