Крис Коулман: "Уэльс в матче с Грузией слишком расслабился"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после ничьей с Грузией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2018 раскритиковал своих подопечных за потерю концентрации.

- Думаю, люди воспринимают результат как потерю двух очков, но возможно, это два набранных очка, - цитирует BBC Коулмана. - Мы слишком расслабились, атмосфера на поле способствовала этому. Нужно было оставаться сосредоточенными, и нас наказали. Мы разочарованы. Две игры за четыре дня - это нелегко, но у нас есть цель, и мы будем ей следовать.