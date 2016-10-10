00:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Крис Коулман: "Уэльс в матче с Грузией слишком расслабился"

0
0
0
1

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после ничьей с Грузией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2018 раскритиковал своих подопечных за потерю концентрации.

- Думаю, люди воспринимают результат как потерю двух очков, но возможно, это два набранных очка, - цитирует BBC Коулмана. - Мы слишком расслабились, атмосфера на поле способствовала этому. Нужно было оставаться сосредоточенными, и нас наказали. Мы разочарованы. Две игры за четыре дня - это нелегко, но у нас есть цель, и мы будем ей следовать. 

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Крис Коулман: "Уэльс в матче Грузией слишком расслабился" ______________________________________________________________________________________________________________ для УЭЛЬСА ничья достижение... при том, что все остальные матчи Уэльс проиграл с Грузией....... вам даже орангутанг (бейл) не помог)))

09:23

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ