Крис Коулман: "Уэльс смог решить неприятности, которые сам создал"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Австрией (2:2) похвалил своих футболистов, несмотря на неудачную игру. По его словам, команда должна быть довольна набранным очком.

– Мы должны честно сказать, что сегодня заработали очко, а не потеряли два, – приводит ВВС слова Коулмана. – Это была не лучшая наша игра, но мы понимали, что Австрия хороша на своем поле. Чтобы взять три очка здесь, нужно показать все лучшие качества в каждом компоненте игры. Мы не смогли сегодня этого продемонстрировать, хотя и нашли способ вырвать ничью. Это хороший знак. Мы создали неприятности для себя, но смогли их решить.