03:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Крис Коулман: "Тэйлор подавлен – он не грубый игрок"

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Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Ирландией (0:0) подчеркнул, что защитник Нил Тэйлор находится в подавленном состоянии. Футболист нанес тяжелую травму капитану соперника Шеймусу Коулману, за что получил прямую красную карточку.

– Сейчас важнее всего здоровье игрока, – подчеркнул Коулман. – Ситуация ужасная, нам очень жаль, что это произошло. Тэйлор подавлен после матча. Он не такой игрок, но стык был очень жесткий. Все наши мысли сейчас – с Коулманом.

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Материалы REN-TV

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