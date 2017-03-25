Крис Коулман: "Тэйлор подавлен – он не грубый игрок"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Ирландией (0:0) подчеркнул, что защитник Нил Тэйлор находится в подавленном состоянии. Футболист нанес тяжелую травму капитану соперника Шеймусу Коулману, за что получил прямую красную карточку.

– Сейчас важнее всего здоровье игрока, – подчеркнул Коулман. – Ситуация ужасная, нам очень жаль, что это произошло. Тэйлор подавлен после матча. Он не такой игрок, но стык был очень жесткий. Все наши мысли сейчас – с Коулманом.