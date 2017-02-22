09:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Крестовский" оснастили современной системой связи

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Стадион "Крестовский" был обеспечен новейшим спецоборудованием, которое обеспечит зрителям бесперебойную связь, информирует Телеканал "Санкт-Петербург". Система выдерживает большие нагрузки, несмотря на большую вместимость стадиона. Отмечается, что за ориентир для России взяли Олимпиаду в Сочи. Тогда на объектах дебютировал общедоступный 4G.

Дополнительная информация

https://topspb.tv/news/2017/02/21/futbol-bez-pomeh-vysokoe-kachestvo-svyazi-na-novom-stadione-obespechit-specialnyj-antennyj-kompleks/

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