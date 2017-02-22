"Крестовский" оснастили современной системой связи

Стадион "Крестовский" был обеспечен новейшим спецоборудованием, которое обеспечит зрителям бесперебойную связь, информирует Телеканал "Санкт-Петербург". Система выдерживает большие нагрузки, несмотря на большую вместимость стадиона. Отмечается, что за ориентир для России взяли Олимпиаду в Сочи. Тогда на объектах дебютировал общедоступный 4G.