"Крестовский" оснастили современной системой связи

Стадион "Крестовский" был обеспечен новейшим спецоборудованием, которое обеспечит зрителям бесперебойную связь, информирует Телеканал "Санкт-Петербург". Система выдерживает большие нагрузки, несмотря на большую вместимость стадиона. Отмечается, что за ориентир для России взяли Олимпиаду в Сочи. Тогда на объектах дебютировал общедоступный 4G.
Дополнительная информация
https://topspb.tv/news/2017/02/21/futbol-bez-pomeh-vysokoe-kachestvo-svyazi-na-novom-stadione-obespechit-specialnyj-antennyj-kompleks/