Ковачич и Модрич покинули сборную Хорватии и возвращаются в "Реал"

Полузащитники сборной Хорватии Лука Модрич и Матео Ковачич после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (2:0) покинули расположение команды и возвращаются в "Реал", сообщает Marca. Ковачич в минувшем матче получил травму, тогда как по Модричу между сторонами существовала договореннность о раннем возвращении в клуб, поскольку хавбек был травмирован и изначально не должен был присоединяться к сборной.

Оба футболиста вскоре начнут подготовку к матчу 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".