20:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ковачич и Модрич покинули сборную Хорватии и возвращаются в "Реал"

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Полузащитники сборной Хорватии Лука Модрич и Матео Ковачич после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (2:0) покинули расположение команды и возвращаются в "Реал", сообщает Marca. Ковачич в минувшем матче получил травму, тогда как по Модричу между сторонами существовала договореннность о раннем возвращении в клуб, поскольку хавбек был травмирован и изначально не должен был присоединяться к сборной.

Оба футболиста вскоре начнут подготовку к матчу 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".

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