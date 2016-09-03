04:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Коста-Рика победила Гаити в матче отборочного турнира ЧМ-2018

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Сборная Коста-Рики переиграла на выезде команду Гаити в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Костариканцы лидируют в турнирной таблице.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа В

Гаити – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: Асофейфа, 73.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Я-то, дурак, в детстве мечтал играть за сборную России. Надо было сразу строить плот и плыть на Гаити. Там бы повесил триколор на пальме (типа патриот) Врубил бы гимн России как 2 наших дурака. Ну а дальше? А дальше бы сшибал бананы кокосами и ловил зубами рыбу. Вот интересно, если мы все вдруг свалим на курорты, что без нас будет делать правительство? Кого они доить-то будут? Призываю всех россиян эмигрировать на острова тихого океана! Только, чур, не в пиндосию! Нехрен там делать человеку, который пил берёзовый сок и слушал Шатунова. Я вообще слышал (говорят, что правда) что у них в голове опилки.

05:41

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Материалы других СМИ