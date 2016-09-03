Коста-Рика победила Гаити в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики переиграла на выезде команду Гаити в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Костариканцы лидируют в турнирной таблице.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
4-й раунд
Группа В
Гаити – Коста-Рика – 0:1 (0:0)
Гол: Асофейфа, 73.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/
баламошка
Я-то, дурак, в детстве мечтал играть за сборную России. Надо было сразу строить плот и плыть на Гаити. Там бы повесил триколор на пальме (типа патриот) Врубил бы гимн России как 2 наших дурака. Ну а дальше? А дальше бы сшибал бананы кокосами и ловил зубами рыбу. Вот интересно, если мы все вдруг свалим на курорты, что без нас будет делать правительство? Кого они доить-то будут? Призываю всех россиян эмигрировать на острова тихого океана! Только, чур, не в пиндосию! Нехрен там делать человеку, который пил берёзовый сок и слушал Шатунова. Я вообще слышал (говорят, что правда) что у них в голове опилки.
05:41