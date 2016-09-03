Коста-Рика победила Гаити в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики переиграла на выезде команду Гаити в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Костариканцы лидируют в турнирной таблице.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа В

Гаити – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: Асофейфа, 73.