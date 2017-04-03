Космонавт Кононенко надеется, что сборная России подарит на ЧМ-2018 "чувство гордости"

Космонавт и посол чемпионата мира-2018 от Самары Олег Кононенко выразил надежду, что сборная России успешно выступит на домашнем турнире. Он посетил игру 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Крыльями Советов" и остался доволен игрой самарцев.
– Всегда рад возможности посмотреть футбол на стадионе, а не по телевизору, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Кононенко. – Дома, в Звездном городке, мы всей семьей смотрим матчи "Крыльев" и сборной, поддерживаем любимых игроков. Россия добилась успеха во многих сферах жизни – в науке, в искусстве, в разных видах спорта. Очень хочется, чтобы наша национальная команда воспользовалась преимуществом своего поля на домашнем чемпионате мира по футболу и тоже подарила нам чувство гордости.
Новый современный стадион – это здорово и для команды, и для болельщиков, в этом мы сегодня убедились сами. Мы все переживали за "Крылья" – наша команда достойно выглядела в поединке против действующих чемпионов. Очень благодарны клубу за приглашение на этот матч. Надеюсь, скоро наши все же поднимутся в турнирной таблице. С нетерпением жду момента, когда сможем болеть за наши "Крылья" на "Самара Арене". Чемпионат мира по футболу в нашей стране точно поможет полюбить эту игру множеству мальчишек и девчонок и исполнит мечты миллионов взрослых россиян – увидеть матчи лучших сборных мира своими глазами.
Серёга СМ 63 регион
Да уж что не будь подарит ..даже не сомниваюсь ....скорей всего такое же чувство как на евро2016 или ещё хуже
22:27