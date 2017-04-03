Космонавт Кононенко надеется, что сборная России подарит на ЧМ-2018 "чувство гордости"

Космонавт и посол чемпионата мира-2018 от Самары Олег Кононенко выразил надежду, что сборная России успешно выступит на домашнем турнире. Он посетил игру 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Крыльями Советов" и остался доволен игрой самарцев.

– Всегда рад возможности посмотреть футбол на стадионе, а не по телевизору, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Кононенко. – Дома, в Звездном городке, мы всей семьей смотрим матчи "Крыльев" и сборной, поддерживаем любимых игроков. Россия добилась успеха во многих сферах жизни – в науке, в искусстве, в разных видах спорта. Очень хочется, чтобы наша национальная команда воспользовалась преимуществом своего поля на домашнем чемпионате мира по футболу и тоже подарила нам чувство гордости.

Новый современный стадион – это здорово и для команды, и для болельщиков, в этом мы сегодня убедились сами. Мы все переживали за "Крылья" – наша команда достойно выглядела в поединке против действующих чемпионов. Очень благодарны клубу за приглашение на этот матч. Надеюсь, скоро наши все же поднимутся в турнирной таблице. С нетерпением жду момента, когда сможем болеть за наши "Крылья" на "Самара Арене". Чемпионат мира по футболу в нашей стране точно поможет полюбить эту игру множеству мальчишек и девчонок и исполнит мечты миллионов взрослых россиян – увидеть матчи лучших сборных мира своими глазами.