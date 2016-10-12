17:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Контракт с Левом не будет продлен до конца отборочного турнира ЧМ-2018

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Немецкий футбольный союз не планирует продлевать контракт с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом до окончания отборочного турнира ЧМ-2018, который завершится в 2017 году, сообщает Sport Bild. Нынешнее соглашение Лева рассчитано до 2018 года.

После трех матчей отбора ЧМ-2018 немцы лидируют в группе C, имея в своем активе девять очков после трех матчей. Вчерашняя победа над сборной Северной Ирландии (2:0) стала для Лева 94-й на своем посту, он повторил рекорд легендарного Зеппа Хербергера, тренировавшего сборную Германии в 1950-х годах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергулет

не верю

17:30

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