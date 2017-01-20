Комитет по строительству Петербурга направил претензии в банки по стадиону ЧМ-2018 на 3,8 миллиарда

Комитет по строительству Санкт-Петербурга направил в банки претензии по вопросам строительства стадиона "Крестовский" на сумму 3 837 916 067 рублей 66 копеек, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя комитета по строительству.

Требования к Банку ВТБ и Банку Москвы предъявлены на сумму 3 686 395 791,63 рубля, а в ПАО "АК Банк" - на 151 520 276,03 рубля. Отмечается, что предъявленные требования по банковским гарантиям по контрактам, касающихся строительства стадиона в 2015 и 2016 годах, до сих пор не удовлетворены.

Летом власти Петербурга выбрали нового подрядчика строительства арены после расторжения контракта с "Инжтрансстроем-СПб". Достраивать арену взялся "Метрострой", и 29 декабря было выдано разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

- В адрес заказчика нами были выданы банковские гарантии, они обеспечивали возвратность аванса. При расторжении контракта по этим банковским гарантиям было предъявлено требование заказчика. Аванс мы потратили при взаимодействии с заказчиком через управляемые счета, целевым образом использовали аванс", - сказал гендиректор "Инжтрансстроя-СПб" Виталий Лазуткин. - Никаких требований по официальным каналам связи нам не поступало. Нам никто не вручал тех требований, которые озвучил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов. Какая-то накладка. Есть ранее выставленные требования - порядка 3 миллиардов. Мы считаем, что в этих рамках и остаемся. Те цифры, которые озвучиваются со стороны заказчика, мягко говоря, очень большие. Я не понимаю основания для этих цифр.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая поединок сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018. Кроме того, на нем пройдут три игры группового турнира и четвертьфинал Euro-2020.