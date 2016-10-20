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Комитет по природопользованию Петербурга расторгает контракт на сертификацию стадиона на Крестовском острове

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Елена Михина, пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, сообщила, что комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города расторгает контракт на услуги по оценке соответствия строящегося стадиона на Крестовском острове системе добровольной сертификации. Согласно требованиям ФИФА, стадионы к чемпионату мира должны быть сертифицированы на экологическую безопасность.

– Комитет по природопользованию расторгает контракт на оказание услуг по оценке соответствия футбольного стадиона системе добровольной сертификации "Футбольные стадионы". Как объясняют в комитете, сертификация должна проводиться на объекте, сданном в эксплуатацию, а продлить договор невозможно в связи с действующим законодательством о государственных закупках. Комитет подал заявку на включение в бюджет 2017 года средств на проведение сертификации стадиона.

Могу добавить, что внешние инженерные системы на объекте уже готовы, внутренние системы в работе. После ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2016 года с января 2017 года параллельно с приведением стадиона в функциональную готовность можно будет провести работы по сертификации. Это не займет много времени, тем более средства в бюджете будут предусмотрены.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161020/1111071592.html

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