Колумбия в компенсированное время вырвала победу у Парагвая

Сборная Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла на выезде Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре был забит в компенсированное время - победу гостям принес полузащитник мексиканского "Монтеррея" Эдвин Кардона. Этот результат позволил колумбийцам закрепиться в первой пятерке турнирной таблицы с 16 очками.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Парагвай - Колумбия - 0:1 (0:0)

Гол: Кардона, 90+1.