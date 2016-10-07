04:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Колумбия в компенсированное время вырвала победу у Парагвая

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Сборная Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла на выезде Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре был забит в компенсированное время - победу гостям принес полузащитник мексиканского "Монтеррея" Эдвин Кардона. Этот результат позволил колумбийцам закрепиться в первой пятерке турнирной таблицы с 16 очками.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Парагвай - Колумбия - 0:1 (0:0)

Гол: Кардона, 90+1.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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