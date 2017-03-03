Колобков - о фильме BBC: "Это очередной недобросовестный фильм. Наши болельщики не такие"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в фильме BBC, который посвящен российским болельщикам, приняли участие непонятные лица. Руководитель считает, что в России нет таких фанатов, и отметил, что на чемпионате мира-2018 будут рады принять болельщиков всех стран. Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Если говорить о фильме BBC, тут совершенно очевидно, что это очередной недобросовестный фильм, в котором приняли участие непонятные лица, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Наши болельщики не такие. Мы будем рады принять всех болельщиков всех стран. Такие же опасения были перед Олимпиадой в Сочи. Оставим такие фильмы на совести тех, кто их снимает.