10:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Колобков - о фильме BBC: "Это очередной недобросовестный фильм. Наши болельщики не такие"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в фильме BBC, который посвящен российским болельщикам, приняли участие непонятные лица. Руководитель считает, что в России нет таких фанатов, и отметил, что на чемпионате мира-2018 будут рады принять болельщиков всех стран. Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– Если говорить о фильме BBC, тут совершенно очевидно, что это очередной недобросовестный фильм, в котором приняли участие непонятные лица, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Наши болельщики не такие. Мы будем рады принять всех болельщиков всех стран. Такие же опасения были перед Олимпиадой в Сочи. Оставим такие фильмы на совести тех, кто их снимает.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170303/1117119683.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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