12:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Колобков и Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета "Россия-2018"

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Министр спорта Павел Колобков, а также генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018", сообщается в распоряжении правительства РФ.

В свою очередь, из совета были исключены Николай Толстых, Игорь Шувалов, Константин Ромодановский, Павел Королев и Владимир Дмитриев.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://government.ru/

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