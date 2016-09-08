Колин Смит: "Подготовка Саранска к ЧМ-2018 вдохновляет и впечатляет"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит доволен подготовкой Саранска к проведению ЧМ-2018. Этот город был посещен в ходе четвертого операционного визита совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на российские стадионы, на которых пройдут матчи ЧМ-2018.

– Рад быть в Саранске. Увиденное вдохновляет и впечатляет. Город знает, что нужно сделать для успешного проведения чемпионата мира, – цитирует ТАСС Смита. – Очевидно, что стадионы – это самая важная часть подготовки, но, когда мы приезжаем в каждый город, мы все же рассматриваем его комплексно. Мы оцениваем город на предмет того, как он будет принимать гостей, СМИ, как все они будут передвигаться по городу, приезжать на стадион. Предстоит огромный объем работ, но, если все проведут по плану, то мы ожидаем успешного проведения чемпионата мира.