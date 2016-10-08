Кольдо Альварес: "Андорра должна показать, что это поражение - несчастный случай"

Главный тренер сборной Андорры Кольдо Альварес считает, что его команда не заслуживала крупного поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Португалией (0:6). По его словам, в следующем матче со Швейцарией команда должна реабилитироваться.

– Мы потеряли двух человек из-за удалений, так что задача сильно осложнилась, – цитирует A Bola Альвареса. – Теперь мы должны показать, что это был несчастный случай. Через три дня играем со Швейцарией дома. Нужно показать хороший футбол перед своими болельщиками. Нам необходимо сохранять предельную концентрацию.