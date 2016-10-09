Коке - в защите Испании на матч с Албанией

Стали известны составы сборных Албании и Испании на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Справа в защите чемпионов мира-2010 выйдет номинальный хавбек Коке. Полностью составы выглядят следующим образом:

Албания: Бериша, Хюсай, Джимшити, Маврай, Аголли, Роши, Лила, Джака, Мемушай, Ленджани, Балай.

Запасные - Шени, Ходжа, Веселы, Баша, Джани, Ллуллаку, Кукели, Чикаллеши, Алиджи, Хика, Грезда, Абраши.

Испания: Де Хеа, Коке, Рамос, Пике, Начо Монреаль, Витоло, Бускетс, Тиагу Алькантара, Иньеста, Давид Сильва, Диегу Коста.

Запасные - Рико, Рейна, Карвахаль, Начо, Мората, Кальехон, Эррера, Мартинес, Лукас Васкес, Нолито, Иско.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Албания - Испания