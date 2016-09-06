Коке: "Для сборной Испании будет хорошо, если Диегу Коста из "Атлетико" вернется"

Полузащитник сборной Испании Коке надеется, что форвард Диегу Коста наберет былые кондиции, которые демонстрировал в "Атлетико". Также он отметил, что его команде пока рано радоваться, так как нужно развивать успех, добытый во вчерашнем поединке с Лихтенштейном​ (8:0).

- Я тренируюсь, чтобы помогать своим товарищам по команде, - цитирует Football Espana Коке. - Даже если я не буду выходить в стартовом составе, то все равно буду отдавать всего себя. Теперь нужно посмотреть, сможем ли продолжить этот хороший старт.

Также я рад за Диегу Косту. Хотелось бы надеяться, что он сможет вернуть свои лучшие кондиции, которые демонстрировал в "Атлетико". Это было бы хорошо для сборной Испании.