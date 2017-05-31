Китайский производитель смартфонов стал спонсором ЧМ-2018 и Кубка конфедераций

Китайская компания по производству смартфонов Vivo подписала спонсорское соглашение на чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017 в России. Также Vivo будет спонсировать ЧМ-2022 и Кубок конфедераций-2021 в Катаре.

- С каждым днем футбол и технологии сближаются друг с другом, как на футбольном поле, так и за его пределами, - цитирует официальный сайт ФИФА генсекретаря федерации Фатму Самуру. - Это отличный момент для начала партнерства с ведущим китайским брендом смартфонов. Мы очень рады работать в тесном контакте с Vivo и заинтересованы в том, чтобы она смогла принять участие в следующих чемпионатах мира и Кубках конфедераций.