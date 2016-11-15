16:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Китай в дебютном матче Липпи сыграл вничью с Катаром, Австралия потеряла очки в Таиланде

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Сборная Китая под руководством Марчелло Липпи в матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Катаром. Поединок, проходивший в Куньмине, завершился со счетом 0:0. После первого круга отбора команды занимают два последних места в группе А.

10 ноября Катар в товарищеской встрече, состоявшейся в Дохе, обыграл сборную России со счетом 2:1.

В еще одном матче Таиланд на своем поле сыграл вничью с Австралией - 2:2. По дублю в этой встрече на счету Теерасила Дангды и Миле Единака. Для хозяев поля это очко стало первым в отборе.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Китай - Катар - 0:0 (0:0)

Группа B

Таиланд - Австралия - 2:2 (1:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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Материалы REN-TV

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