Китай сыграл вничью с Катаром, Австралия потеряла очки в Таиланде

Сборная Китая в матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Катаром. Поединок, проходивший в Куньмине, завершился со счетом 0:0. После первого круга отбора команды занимают два последних места в группе А.

В еще одном матче Таиланд на своем сыграл вничью с Австралией - 2:2. По дублю в этой встрече на счету Теерасила Дангды и Миле Единака. Для хозяев поля это очко стало первым в отборе.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Китай - Катар - 0:0 (0:0)

Группа B

Таиланд - Австралия - 2:2 (1:1)