Киркоров заявил, что его новая композиция не приурочена к ЧМ-2018

Известный российский певец Филипп Киркоров подчеркнул, что его новая композиция не будет приурочена к чемпионату мира-2018 в России. Вчера появилась информация о том, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и многие другие известные исполнители приняли участие в записи новой песни, которая может стать гимном турнира. Однако в оргкомитете ЧМ-2018 заявили, что ничего об этом не знают.

– Это не приурочено к чему-либо, просто захотелось объединить спорт и музыку, сделать красивую работу, объединиться замечательным артистам, – приводит ТАСС слова Киркорова. – К чему это приурочено, к чемпионату ли или к какому-то событию, сказать сложно. А судьба произведения в руках тех, ради которых мы это делали, да и вообще работаем, – зрителей.

Попробовать сделать композицию официальной песней ЧМ-2018? Я же не автор, это вопрос к тем, кто создал эту песню и инициировал съемку, я лишь поддержал Киселева и Гуцериева. Как у Булгакова: "Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут". Если произведение понравится, сами попросят.

Я никогда не был сторонником чего-то официального, неофициального. Все в руках зрителей, народа. Насильно мил не будешь. Надо петь на бис, а не на зло.