Кильян Мбаппе: "Ллорис еще не раз спасет сборную Франции"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе поддержал своего вратаря Юго Ллориса, который совершил грубую ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (1:2). Его ошибка привела к поражению французов.

– Мы были разочарованы, но не убиты, – цитирует L’Equipe Мбаппе. – Это случается с каждым. Сегодня это коснулось Ллориса. Мы знаем, что это великий вратарь, который многое принес нашей стране. Он совершил ошибку, но мы не станем его винить. Игра была очень важна, но мы увидим настоящего Юго в других матчах. Он еще спасет нас.

Трансляция матча Швеция - Франция