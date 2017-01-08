Кейруш подал в отставку с поста тренера Ирана из-за критики коллеги

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш написал заявление об уходе с занимаемого поста. Согласно AS, решение португальского специалиста обусловлено критикой со стороны тренера местного клуба "Персеполис" Бранко Иванковича. Хорват осудил Кейруша в связи с организацией сборов национальной команды во время отдыха в чемпионате, в связи с чем экс-наставник "Реала" написал заявление об уходе.

Руководство Федерации футбола Ирана пытается уговорить Кейруша изменить свое решение. Отметим, что 63-летний тренер уже не в первый раз пытается покинуть сборную Ирана.