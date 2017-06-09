Кейн будет капитаном сборной Англии в матче Шотландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Шотландией капитаном команды будет нападающий Харри Кейн. По его словам, в составе англичан есть несколько футболистов, отличающихся лидерскими качествами.

- В завтрашней игре Кейн будет капитаном команды, - приводит Thefa.com слова Саутгейта. - В сборной есть несколько футболистов, обладающих лидерскими качествами. Но у Кейна невероятный менталитет, он будет счастлив повести за собой команду.

Напомним, что матч Шотландия Англия состоится завтра, начало игры - в 19.00. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.