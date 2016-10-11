Кейлор Навас: "Сделаем все, чтобы вернуться в Россию на ЧМ-2018"

Голкипер сборной Коста-Рики и "Реала" Кейлор Навас в интервью "Известиям" отметил, что ему понравилось в России. Он подчеркнул: его команда сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира-2018. Напомним, в воскресенье сборная России уступила костариканцам в Краснодаре в товарищеском матче со счетом 3:4.

– Кейлор, вам понравилось в России? – вопрос Навасу.

– Да, это замечательная страна! Краснодар очень теплый город, тут хороший климат. Первое, о чем обычно думаешь при упоминании о России, – снег и холод. Оказалось, что все совсем не так. Мы были тут почти неделю, и все это время держалась отличная погода.

– Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, так что вы снова можете посетить нашу страну.

– Сборная Коста-Рики сделает все возможное, чтобы пробиться в финальный раунд мирового первенства и вновь приехать в Россию.

– Ваша команда одержала победу, но вы при этом пропустили три мяча...

– Главное для меня – результат команды, а не мои личные успехи. Российская команда очень сильна, я не так часто пропускаю по три мяча за игру.