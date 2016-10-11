Кевин Стротман: "В матче с Францией нам не хватало везения"

Полузащитник сборной Голландии Кевин Стротман после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Францией (0:1) выразил мнение, что его команде не хватило везения. Он также отметил, что не видит ничего особенного в стычке с Полем Погба. По его словам, это игровой момент.

– У сборной Франции не было множества моментов, – приводит Tmw слова Стротмана. – Мы понимали, что соперник очень силен. В некоторых эпизодах нам не хватало удачи. Конфликт с Погба? Ничего страшного. Такое случается в напряженных играх.